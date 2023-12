Actinium Pharmaceuticals Aktie: Was war das denn?

Die technische Analyse der Aktien von Actinium zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 6,97 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 5,75 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie derzeit um -17,5 Prozent unter dem GD200 liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die letzten 50 Tage bei 5 USD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +15 Prozent als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt die Auswertung, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht bedeutend höher oder niedriger als üblich. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Actinium-Aktie liegt bei 30,12, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 für die letzten 25 Tage beläuft sich auf 39,5, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral" für den RSI.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei an fünf Tagen positive Themen dominierten und an sieben Tagen negative Themen im Vordergrund standen. In den letzten ein bis zwei Tagen jedoch gab es verstärkt positive Diskussionen über das Unternehmen Actinium. Aufgrund dieser gemischten Stimmung wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet. Somit ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

