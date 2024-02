Actinium Pharmaceuticals Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Actinium. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigte keine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen, weshalb das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet wird. Auch die Diskussionsstärke, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigte keine signifikanten Unterschiede und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Actinium daher für diese Punkte eine "Neutral"-Bewertung.

Beim Relative Strength Index (RSI) liegt der 7-Tage-RSI bei 16,75 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als überverkauft eingestuft wird und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder eine Überkauft- noch Überverkauft-Situation und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Actinium also eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +1,27 Prozent ergibt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt und führt somit zu einem "Gut"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Auch die weichen Faktoren wie die Stimmung spielen eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Die Analyse der Kommentare auf sozialen Plattformen ergab überwiegend positive Befunde, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Actinium aufgegriffen. Daher wird die Aktie in dieser Betrachtung als "Gut" eingestuft.

Zusammenfassend ergibt sich somit eine insgesamt positive Einschätzung von Actinium im Hinblick auf die Stimmung und die technische Analyse.