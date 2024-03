Actinium Pharmaceuticals Aktie: Da braut sich was zusammen!

Die Aktienanalyse von Actinium basiert auf verschiedenen Faktoren, darunter die Sentiment- und Buzz-Werte. Die Diskussionsintensität im Netz zeigt eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse zeigt der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine positive Abweichung von 6,12 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich zum RSI auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung nach der RSI-Analyse.

In den sozialen Medien wurden die Aktien von Actinium in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls die Einstufung als "Schlecht".

Basierend auf diesen Analysen ergibt sich insgesamt eine negative Einschätzung der Aktie von Actinium.