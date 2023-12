Actic AB Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Die Aktie von Actic wird derzeit technisch analysiert. Der Kurs liegt bei 4,8 SEK und ist damit um +7,62 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was eine kurzfristige Einschätzung von "Gut" ergibt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -0,41 Prozent, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da in den sozialen Medien zuletzt vorwiegend positive Meinungen zur Aktie von Actic geäußert wurden. In den vergangenen Tagen gab es weder starke positive noch negative Themen, was zu einer neutralen Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die Dividendenrendite für Actic beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert liegt. Daher wird die Dividendenpolitik von den Analysten als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für die Aktie von Actic hat sich in letzter Zeit kaum verändert, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.