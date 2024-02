Actic AB Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Actic zeigt, dass die Situation als überkauft betrachtet wird, da der RSI-Wert bei 94,9 liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 59, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei Actic ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien und Meinungsspalten hervorgeht. Die überwiegend positiven Themen in den Gesprächen der letzten beiden Wochen führen zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Gut".

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Actic-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Dabei ergibt sich eine Abweichung von -7,14 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einem Wert von 4,79 SEK unter dem aktuellen Kurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Actic bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,17 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Redaktion hinsichtlich der Dividendenpolitik des Unternehmens.