Actic AB Aktie: Gut oder schlecht?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI für Actic auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 41,03 Punkte, was darauf hindeutet, dass Actic derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 45,23 keine Anzeichen von Überkauftheit oder Überverkauftheit, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Des Weiteren lässt sich das Sentiment und der Buzz rund um Actic über einen längeren Zeitraum beobachten. Die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung liefern interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild. In diesem Fall weist die Aktie eine durchschnittliche Aktivität auf, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit eine Einstufung von "Neutral" für Actic.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Actic auf 4,79 SEK, während der aktuelle Kurs bei 4,87 SEK liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +1,67 Prozent und führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 4,54 SEK, was einen Abstand von +7,27 Prozent bedeutet und zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Betrachtet man die Dividende, so schüttet Actic im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Hotels, Restaurants und Freizeit auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 4,31 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.