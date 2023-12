Actic AB Aktie: Gut oder schlecht?

Die Stimmung unter den Anlegern für die Aktie von Actic ist derzeit neutral, wie aus den Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien der letzten beiden Wochen hervorgeht. Weder positive noch negative Themen dominierten in den letzten ein bis zwei Tagen die Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Dies ergibt sich aus unserer Auswertung der Anleger-Stimmung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung verstärken oder umkehren, was zu neuen Einschätzungen für Aktien führt. Bei Actic wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, weshalb auch hier die Bewertung "Neutral" vorliegt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in letzter Zeit unverändert, was zu einem langfristigen Gesamtbild von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Aktie auf 4,8 SEK, während der aktuelle Kurs bei 4,95 SEK liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt daher +3,13 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 4,51 SEK, wodurch die Aktie einen Abstand von +9,76 Prozent aufweist und somit als "Gut" eingestuft wird. Die Gesamtnote für die technische Analyse lautet daher "Gut".

In Bezug auf die Dividende schüttet Actic derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Hotels, Restaurants und Freizeit. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht", da 0% gegenüber 4,43% Prozentpunkten beträgt.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Bewertungsfaktoren ein gemischtes Bild für die Aktie von Actic, wobei die Stimmung der Anleger und die Dividendenpolitik neutral bis schlecht bewertet werden, während die technische Analyse ein gutes Ergebnis liefert. Anleger sollten daher weitere Entwicklungen aufmerksam verfolgen, um fundierte Investitionsentscheidungen zu treffen.