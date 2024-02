Actic AB Aktie: Aufschrei, garantiert!

Die schwedische Fitnesskette Actic schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Hotels, Restaurants und Freizeit. Mit einem Unterschied von 4,59 Prozentpunkten (0 % gegenüber 4,59 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Bewertung "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Actic derzeit einen Relative Strength Index (RSI) von 38,69 aufweist, was bedeutet, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einer Einstufung des Signals als "Neutral". Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 41, was darauf hindeutet, dass die Aktie auch auf dieser Basis als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Einstufung des RSI als "Neutral".

Bei der Betrachtung der weichen Faktoren, wie der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz, zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert. Dadurch erhält Actic in diesem Bereich die Einstufung "Neutral".

In den letzten zwei Wochen wurde Actic von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Auch die überwiegend positiven Themen, die in den letzten Tagen rund um den Wert angesprochen wurden, tragen zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung bei. Daher ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.