Acs Aktie: Alles andere als uninteressant …

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Acs Actividades De Construccion Y Servicios von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Die Diskussionen waren größtenteils neutral, was zu der Einschätzung führt, dass die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft werden kann.

Bei der technischen Analyse wurde festgestellt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Acs Actividades De Construccion Y Servicios-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 32,58 EUR liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 40,16 EUR (Unterschied +23,27 Prozent), was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (36,02 EUR) liegt über dem letzten Schlusskurs (+11,49 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Acs Actividades De Construccion Y Servicios-Aktie daher mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating und insgesamt erhält die Acs Actividades De Construccion Y Servicios-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.

Zur Beurteilung, ob die Acs Actividades De Construccion Y Servicios-Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wurden der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 5,21 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Auch der RSI25 auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 16,06, dass die Aktie überverkauft ist und erhält daher ebenfalls eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält die Acs Actividades De Construccion Y Servicios somit eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

