Acrux Aktie: Was macht der Markt?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Aktuell liegt der RSI-Wert für Acrux bei 63,64, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und daher als "neutral" eingestuft wird. Erweitert man den Betrachtungszeitraum auf 25 Tage (RSI25), ergibt sich ein Wert von 50, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hinweist. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "neutral" bewertet.

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Acrux ist insgesamt als besonders positiv einzustufen. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen deutet darauf hin, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positiven noch negativen Themen im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung ("gut") führt.

Bei der Betrachtung von weichen Faktoren wie dem Sentiment und Buzz, also der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz, ergibt sich ein gemischtes Bild. Die Diskussionsintensität war im Netz durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer insgesamt negativen ("schlecht") Bewertung führt.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von Acrux bei 0,059 AUD und damit -1,67 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage (GD200), so ergibt sich eine positive Einstufung ("gut"), da die Distanz zum GD200 bei +18 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "gut" eingestuft.