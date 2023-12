Acrux Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

In den letzten vier Wochen wurden bei Acrux keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild festgestellt. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht signifikant verändert, weshalb Acrux insgesamt ein "Schlecht"-Rating erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) für Acrux liegt bei 75, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 40, was als neutral betrachtet wird und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird daher eine Bewertung von "Schlecht" für diese Kategorie vergeben.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben derzeit keine klare Richtung zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Acrux. Überwiegend wurden in den letzten Tagen neutrale Themen angesprochen, was zu der Einschätzung führt, das Unternehmen sei als "Neutral" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Acrux bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Acrux derzeit bei 0,05 AUD, was die Aktie als "Schlecht" einstuft, da der Aktienkurs selbst bei 0,046 AUD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -8 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 0,04 AUD, was einer Differenz von +15 Prozent entspricht und daher ein "Gut"-Signal darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".