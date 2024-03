Acrow Formwork and Constructionrvices Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Die Stimmung der Anleger bezüglich Acrow ist überwiegend positiv. In den sozialen Medien wurde in den letzten Tagen hauptsächlich über positive Themen diskutiert, und es gab keine negativen Diskussionen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Acrow daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) für Acrow beträgt 70,59, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 45,16, was zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt erhält Acrow daher ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Acrow-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,94 AUD liegt. Dies deutet auf eine positive Bewertung hin. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie basierend auf der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Acrow. Die Stärke der Diskussion über das Unternehmen hat jedoch abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Acrow daher für dieses Kriterium mit "Schlecht" bewertet.