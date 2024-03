Acrow Formwork and Constructionrvices Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal in der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Acrow liegt bei 66,67 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 32,32 und deutet ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "neutral" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv für Acrow. In den letzten beiden Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine Verbesserung festgestellt werden, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Kommunikationsfrequenz blieb jedoch unverändert. Insgesamt erhält Acrow daher eine Bewertung von "Gut".

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Acrow mit 1,235 AUD derzeit um +11,26 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +34,24 Prozent, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" für die Aktie führt.