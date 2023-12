Acrow Formwork and Constructionrvices Aktie: Kann das wirklich sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Huabao International Holdings":

Die Aktie von Acrow wurde kürzlich einer technischen Analyse unterzogen, die zu interessanten Ergebnissen geführt hat. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von +15,06 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt eine positive Tendenz, da der letzte Schlusskurs über diesem Wert liegt. Dies führt ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung für die Acrow-Aktie. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Acrow eingestellt waren. Es gab sowohl positive als auch negative Tage, aber insgesamt keine eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren in den vergangenen Tagen vornehmlich neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Acrow daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Auch der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, dass die Acrow-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Dies gilt sowohl für den RSI auf 7 Tagen als auch auf 25 Tagen.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für die Aktie von Acrow ein "Schlecht"-Wert.