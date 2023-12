Acrow Formwork and Constructionrvices Aktie: Immer mit der Ruhe

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Laufe der Zeit zu analysieren und ist daher ein wichtiger Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. In Bezug auf die Acrow-Aktie wurde festgestellt, dass der RSI der letzten 7 Tage bei einem Wert von 14 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Wenn wir diesen Wert mit dem RSI auf 25-Tage-Basis vergleichen (42,42), stellt sich heraus, dass Acrow weder überkauft noch unterverkauft ist. Daher wird die Aktie für den RSI25 als "Neutral" eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Bei der technischen Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage für die Acrow-Aktie bei 0,84 AUD lag. Der letzte Schlusskurs von 1,03 AUD am vergangenen Handelstag zeigt einen Unterschied von +22,62 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt (0,92 AUD) liegen über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält die Acrow-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsintensität zeigt sich, dass die Anleger in den letzten 30 Tagen nicht signifikant mehr oder weniger über das Unternehmen diskutiert haben, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Acrow-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen über Acrow in sozialen Medien geben keinen klaren Hinweis auf die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. Während in den letzten Tagen jedoch überwiegend positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen wurden, gibt es derzeit keine klare Richtung in der Kommunikation. Daher wird das Unternehmen insgesamt als "Neutral" eingestuft. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Acrow bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.