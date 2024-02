Acrow Formwork and Constructionrvices Aktie: Hammer Entwicklung!

Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Analysten haben das Unternehmen Acrow auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare größtenteils positiv waren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Acrow in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Stimmungsbild hat sich bei Acrow in den letzten Wochen jedoch eine deutliche negative Veränderung gezeigt. Dies spiegelt sich in den sozialen Medien wider, weshalb dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet wird. Auch die Diskussionsstärke über das Unternehmen hat abgenommen, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt hingegen positive Entwicklungen. Der gleitende Durchschnittskurs der Acrow beträgt derzeit 0,9 AUD, während der aktuelle Kurs bei 1,19 AUD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von "Gut". Sowohl der GD200 als auch der GD50 weisen mit +32,22 Prozent und +12,26 Prozent Abstand positive Entwicklungen auf, weshalb die Gesamtnote "Gut" vergeben wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls eine positive Dynamik. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 16,67, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 für 25 Tage beläuft sich auf 36,36 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Gut" für Acrow.

Die Bewertung der Aktienkurse basiert also nicht nur auf harten Faktoren, sondern auch auf weichen Faktoren und technischen Analysen. Insgesamt wird die Aktie von Acrow als positiv bewertet, obwohl sich in den letzten Wochen eine negative Stimmung abgezeichnet hat.