Acroud AB Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Die schwedische Marketing- und Medienfirma Acroud wird von Analysten mit einer "Neutral"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik versehen. Die Dividendenrendite, die das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs misst, beträgt bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt nur leicht unter dem Durchschnitt für diese Aktie.

In Bezug auf die technische Analyse erhält Acroud auf Basis trendfolgender Indikatoren eine "Schlecht"-Bewertung. Sowohl der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt als auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt weisen Abweichungen auf, die zu dieser Einschätzung führen.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet trägt ebenfalls zur Einschätzung der Aktie bei. Die Diskussionsintensität wird als durchschnittlich bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Zudem zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment gab es in den letzten zwei Wochen eher neutrale Diskussionen über Acroud. In den letzten ein bis zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute ebenfalls mit einer "Neutral"-Einschätzung bewertet.