Acroud AB Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Technische Analyse: Wenn wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Acroud-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 1,87 SEK mit dem aktuellen Kurs (1,76 SEK) vergleichen, ergibt sich eine Abweichung von -5,88 Prozent. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung für das GD200. Betrachten wir nun den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Dieser beträgt aktuell 1,69 SEK, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+4,14 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating für das Unternehmen.

Fundamental: Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 17,26 liegt über dem Branchendurchschnitt (60 Prozent). Die Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" weist einen Wert von 10,77 auf. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie daher überbewertet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Dividende: Die Dividendenrendite von Acroud liegt momentan bei 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt (4.38%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche beträgt -4, weshalb die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Relative Strength Index (RSI): Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Acroud wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 71,05 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating für das Acroud-Wertpapier in diesem Abschnitt.