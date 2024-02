Acroud AB Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Die Dividende von Acroud liegt mit 0 % unter dem Branchendurchschnitt von 4,17 %, was einer Differenz von 4,17 Prozentpunkten entspricht. Dies führt zu einer niedrigeren Rendite, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Das Sentiment und Buzz im Internet können die Stimmung bezüglich Aktien verstärken oder umkehren. Die Diskussionsintensität für Acroud wurde als mittel eingestuft, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt ebenfalls stabil, was insgesamt zu einer neutralen Einschätzung führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Acroud-Aktie mit 1,365 SEK an ihrem letzten Handelstag 23,31 % unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage lag, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 1,52 SEK um 10,2 % niedriger, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Fundamental betrachtet ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Acroud mit einem Wert von 17,26 deutlich höher als das Branchenmittel von 11,62, was einer Überbewertung um 49 % entspricht. Aus diesem Grund wird die Aktie als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.