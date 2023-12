Acroud AB Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Acroud liegt bei einem Wert von 17, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 11,55 für "Hotels Restaurants und Freizeit" eine Überbewertung um etwa 49 Prozent darstellt. Aus fundamentaler Sicht erhält Acroud daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zu Acroud spiegeln eine neutrale Einschätzung und Stimmung wider. Es gab in den letzten Tagen weder überwiegend positive noch negative Themen bezüglich des Unternehmens. Daher wird Acroud von unserer Redaktion als "Neutral" eingestuft. Die Anlegerstimmung wird als angemessen bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien bleibt neutral, und auch die Diskussionsstärke zeigt keine signifikanten Unterschiede. Daher erhält Acroud in diesem Bereich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Die Dividendenpolitik von Acroud wird von unseren Analysten negativ bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei 0 liegt, was einer negativen Differenz von -4,43 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält das Unternehmen in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.