Acroud AB Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie von Acroud derzeit bei 1,84 SEK liegt, während der aktuelle Aktienkurs 1,9 SEK beträgt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +3,26 Prozent liegt und die Bewertung daher "Neutral" ist. Auf der anderen Seite liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 1,68 SEK, was bedeutet, dass die Aktie aus dieser Sicht mit einem Abstand von +13,1 Prozent als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird daher die Gesamtnote als "Gut" vergeben.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Der RSI der Acroud steht derzeit bei 20,9, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 43,43 und deutet daher auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Gut".

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Acroud. Sowohl in Bezug auf die Stärke der Diskussion als auch auf die Veränderung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt. Daher wird dieses Kriterium insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Acroud. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.