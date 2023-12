Acroud AB Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Weitere Suchergebnisse zu "TotalEnergies":

Die Acroud-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 1,85 SEK verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,51 SEK, was einem Unterschied von -18,38 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Zahlen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1,68 SEK zeigt einen Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-10,12 Prozent Abweichung), weshalb auch hier ein "Schlecht"-Rating vergeben wird.

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird die Acroud-Aktie als überbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 17,26 liegt, was 48 Prozent über dem Branchendurchschnitt im Segment "Hotels Restaurants und Freizeit" von 11,63 beträgt. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Schlecht".

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Acroud-Aktie als Neutral-Titel zu bewerten ist. Der RSI7 beträgt 64,52, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 68,59 liegt und daher ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich ein Ranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Acroud eher neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.