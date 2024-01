Acromec Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Acrometa wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 75 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Acrometa-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 56,25, was bedeutet, dass Acrometa weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Acrometa somit eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Acrometa festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht ein "Neutral"-Rating, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Kommunikationsfrequenz festzustellen war.

Die Diskussionen rund um Acrometa in den sozialen Medien zeigen weder positive noch negative Ausschläge. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Acrometa bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet wird.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Acrometa derzeit auf 0,04 SGD geschätzt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,028 SGD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -30 Prozent, was zu der Bewertung "Schlecht" führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 0,03 SGD, was einer Distanz von -6,67 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt wird somit die Gesamtnote "Schlecht" vergeben.