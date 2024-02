Acromec Aktie: Der absolute Knall!

Die Aktie von Acrometa hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,03 SGD erreicht. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,027 SGD, was einem Unterschied von -10 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt liegen mit einem Schlusskurs von 0,03 SGD jeweils 10 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik führt.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde weder positiv noch negativ über das Unternehmen Acrometa diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie von Acrometa im letzten Jahr eine Rendite von -12,12 Prozent erzielt, was 2,98 Prozent unter dem Durchschnitt (-9,15 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Bauwesen" beträgt -9 Prozent, und Acrometa liegt aktuell 3,12 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Acrometa liegt bei 4,69, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der genaue Abstand beträgt 79 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Bauwesen" von 21. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".