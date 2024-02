Acromec Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Acrometa liegt bei 45,45, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 50, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie eine Einstufung als "Neutral".

Die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien bezüglich Acrometa hat sich in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, weshalb auch die Diskussionsstärke als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Acrometa mit 0 Prozent 3,93 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich "Bauwesen", der bei 3 Prozent liegt. Daher wird die Aktie als eher unrentables Investment betrachtet und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Acrometa bei 4,69, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 21,86 in der Branche "Bauwesen" liegt. Aufgrund dessen wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.