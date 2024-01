Acromec Aktie: Der Knall ist da!

Die Diskussionen rund um Acrometa auf den sozialen Medien zeigen ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, ohne positive oder negative Ausschläge. Aufgrund dieser Beobachtungen stuft die Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Acrometa bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen bei Acrometa nicht festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in Bezug auf das Sentiment und den Buzz als "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt, sodass Acrometa auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating erhält.

Bei der technischen Analyse wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 75 Punkten, was bedeutet, dass die Acrometa-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 56,25, was darauf hindeutet, dass Acrometa weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb das Wertpapier als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Acrometa eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Punkt der Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Acrometa auf 0,04 SGD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,028 SGD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -30 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,03 SGD, was einer Distanz von -6,67 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Schlecht"-Rating ergibt. Insgesamt wird Acrometa daher mit einer Gesamtnote "Schlecht" bewertet.