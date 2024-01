Acromec Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Acrometa wird nun anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 75 Punkten, was bedeutet, dass die Acrometa-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 56,25, was darauf hinweist, dass Acrometa weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Acrometa eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Diskussionen rund um Acrometa in den sozialen Medien zeigen keine klaren Signale und überwiegend neutrale Themen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein und ist der Auffassung, dass die Aktie von Acrometa bezüglich der Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Performance von Acrometa im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" um mehr als 8 Prozent darunter liegt. Auch im Vergleich zur "Bauwesen"-Branche liegt die Rendite von Acrometa deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Acrometa bei 0,04 SGD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,028 SGD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -30 Prozent und wird daher als "Schlecht" bewertet. Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage ist mit -6,67 Prozent Abstand ein "Schlecht". Insgesamt wird die Aktie von Acrometa daher mit "Schlecht" bewertet.