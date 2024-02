Acromec Aktie: Ist das noch normal?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Acrometa liegt bei einem Wert von 4, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 21,72 für das Bauwesen deutlich unterdurchschnittlich ist. Nach fundamentalen Kriterien ist die Aktie von Acrometa daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Acrometa derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,93 Prozent für das Bauwesen liegt. Die Differenz zur Branche beträgt somit -3,93 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik der Aktie durch die Redaktion führt.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Acrometa gezeigt. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

Die Betrachtung von weichen Faktoren wie der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare neutral waren und die Nutzer hauptsächlich neutrale Themen diskutiert haben. Basierend auf diesen Erkenntnissen wird die Stimmung rund um Acrometa ebenfalls als "Neutral" eingestuft.