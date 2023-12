Acro Biomedical Co Ltd Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Die Aktie von Acro Biomedical hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 1,89 USD verzeichnet. Der aktuelle Kurs liegt bei 0,105 USD, was einer Abweichung von -94,44 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,38 USD über dem aktuellen Kurs und weist eine Abweichung von -72,37 Prozent auf. Auch hier erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Acro Biomedical im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Gesundheitsdienstleister eine Rendite von 0 % aus, was 89,12 Prozentpunkte weniger als die üblichen 89,12 % ist. Aufgrund des niedrigeren Ertrags erhält das Unternehmen auch in diesem Bereich eine Einstufung als "Schlecht".

Die Stimmung in Bezug auf die Aktie wird nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten beeinflusst, sondern auch durch weiche Faktoren wie die öffentliche Meinung. Analysen von sozialen Plattformen zeigen, dass die Kommentare überwiegend negativ waren und in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

Die Veränderungen in der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien spielen ebenfalls eine Rolle. In den letzten vier Wochen wurde eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Andererseits wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Acro Biomedical auf dieser Stufe ebenfalls eine "Schlecht"-Rating.