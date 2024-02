Acrinova AB Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100. Der Acrinova-RSI liegt bei 9,55, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 beträgt 29,97, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Acrinova ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt eher neutral. Die Auswertung von Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen ergab, dass in den ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Die Diskussionsintensität im Internet kann das Sentiment verstärken oder verändern. Bei Acrinova wurde langfristig eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, wodurch sich für das langfristige Stimmungsbild ein Gesamtergebnis von "Neutral" ergibt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Acrinova-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Mit einer Abweichung von +43,46 Prozent erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einem Wert von 7,64 SEK über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

