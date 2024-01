Acrinova AB Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Weitere Suchergebnisse zu "ams-Osram AG":

Die Aktie von Acrinova hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 7,1 SEK verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 7,72 SEK, was einem Unterschied von +8,73 Prozent entspricht, und erhielt daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 7,31 SEK, und auch hier lag der letzte Schlusskurs mit einem Unterschied von +5,61 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Acrinova-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Acrinova liegt bei 52,17 und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Der RSI25, bezogen auf 25 Tage, ist mit 40,32 ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede und wird daher ebenfalls mit "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Acrinova für diese Stufe eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionen auf sozialen Medien deuten darauf hin, dass sich in den letzten Wochen die positiven Meinungen zu Acrinova häufen. Auch wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Redaktion kommt daher zu dem Befund, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Acrinova bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet wird.