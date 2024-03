Acres Commercial Realty Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Weitere Suchergebnisse zu "ACRES Commercial Realty":

Die technische Analyse der ACRES Commercial Realty Corp-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 8,85 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 11,45 USD liegt somit deutlich darüber, was einer Abweichung von +29,38 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (10,24 USD) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +11,82 Prozent darüber, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, mit acht Tagen, an denen die negative Kommunikation dominierte. Daher wird die Aktie auf dieser Grundlage als "Schlecht" bewertet.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für ACRES Commercial Realty Corp in den letzten Wochen kaum verändert hat. Die Aktie wird daher als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein sinkendes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hindeutet. Deshalb erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung und wird insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der ACRES Commercial Realty Corp-Aktie zeigt, dass sie sowohl auf kurzfristiger (7 Tage) als auch auf etwas längerfristiger (25 Tage) Basis als überverkauft gilt. Daher wird die Aktie in diesem Punkt ebenfalls als "Gut" bewertet.