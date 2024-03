Acres Commercial Realty Aktie: Alles andere als uninteressant …

Weitere Suchergebnisse zu "ACRES Commercial Realty":

ACRES Commercial Realty Corp erhielt in den letzten zwölf Monaten insgesamt 1 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Es gab 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 13,5 USD für das Wertpapier, ergibt sich ein Aufwärtspotential von 27,48 Prozent. Daher wird das Unternehmen insgesamt als "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von ACRES Commercial Realty Corp ist überwiegend negativ. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen mehrheitlich negative Meinungen, und auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen hauptsächlich mit negativen Themen. Daher erhält das Unternehmen insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

Aus charttechnischer Sicht erhält die ACRES Commercial Realty Corp-Aktie eine "Gut"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 10,59 USD lag, was einem Unterschied von +20,89 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 8,76 USD entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 10,07 USD liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der ACRES Commercial Realty Corp zeigt einen Wert von 48,21, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 40 und bestätigt somit die Gesamteinschätzung als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die ACRES Commercial Realty Corp-Aktie, wobei die Analysten eine positive Einschätzung abgeben, während das Anleger-Sentiment und die technische Analyse eher negativ bzw. neutral ausfallen.