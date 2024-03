Acrel Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shanghai Acrel liegt bei 18, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" (KGV von 0) als durchschnittlich betrachtet wird. Somit erhält die Aktie eine neutrale Bewertung auf grundlegender Ebene.

Die technische Analyse zeigt, dass die Shanghai Acrel-Aktie derzeit überverkauft ist, mit einem Relative Strength Index (RSI) von 13,82 für einen Zeitraum von 7 Tagen. Dies wird als gutes Signal eingestuft. Bei einer Betrachtung über einen Zeitraum von 25 Tagen (RSI25) ergibt sich ein Wert von 39, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird die RSI-Bewertung daher als gut eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Shanghai Acrel derzeit eine Rendite von 0,87 % auf, was nur geringfügig niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,58 %. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in Bezug auf die ausgeschütteten Dividenden.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 28,72 CNH lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 22,74 CNH, was einem Rückgang von 20,82 % entspricht und daher als schlechtes Signal bewertet wird. Bei Betrachtung des 50-Tages-Durchschnitts ergibt sich jedoch eine neutrale Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt lag.

Insgesamt erhält die Shanghai Acrel-Aktie daher eine neutrale Bewertung sowohl auf fundamentaler als auch auf technischer Ebene.