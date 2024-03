Acrel Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Shanghai Acrel: Aktienanalyse und Branchenvergleich

Shanghai Acrel, ein Unternehmen aus dem Bereich der elektrischen Ausrüstung, hat kürzlich eine Dividende von 0,87 % ausgeschüttet. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 1,54 % liegt die Dividendenrendite leicht darunter, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Shanghai Acrel-Aktie der letzten 200 Handelstage 24,45 % unter dem aktuellen Kurs liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich eine Abweichung von -0,84 %, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist Shanghai Acrel derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt auf ähnlichem Niveau liegt. Daher erhält das Unternehmen eine neutrale Bewertung auf dieser Stufe.

Ein Branchenvergleich zeigt, dass die Performance von Shanghai Acrel in den letzten 12 Monaten um -40,09 % lag, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -14,57 % gefallen sind. Dies führt zu einer Unterperformance von -25,52 % im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum gesamten Industriesektor lag die Rendite von Shanghai Acrel um 25,53 % unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.