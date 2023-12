Acrel Aktie: In Lauerstellung

Der Relative Strength Index, oder RSI, gibt Auskunft über die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen ins Verhältnis zu allen Bewegungen setzt. Der RSI der Shanghai Acrel liegt bei 70,35, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus und zeigt einen RSI von 63 für die Shanghai Acrel, was als neutral betrachtet wird und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die Anleger-Stimmung bei Shanghai Acrel in Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen identifiziert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Shanghai Acrel liegt mit einem Wert von 30,07 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf fundamentaler Basis führt.

Bei der Analyse von Sentiment und Buzz um die Aktie konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung abgegeben wird.

Insgesamt ergibt sich daher für die Shanghai Acrel eine Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf den verschiedenen Kriterien.