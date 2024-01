Acrel Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Shanghai Acrel liegt bei 26,35, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Shanghai Acrel ist derzeit neutral, da in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen weder positiv noch negativ mit dem Unternehmen befasst hat.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von Shanghai Acrel wird ebenfalls als neutral bewertet, da die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweisen und die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen zeigt.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance hat Shanghai Acrel in den letzten 12 Monaten eine Unterperformance von -15,29 Prozent im Vergleich zur Durchschnittssteigerung von 1,81 Prozent bei ähnlichen Aktien aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" und 1,54 Prozent im "Industrie"-Sektor. Diese Unterperformance führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.