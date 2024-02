Acrel Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Die Shanghai Acrel wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 29,59 CNH, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (20,15 CNH) um -31,9 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 22,66 CNH zeigt eine Abweichung von -11,08 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 7,51 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Shanghai Acrel überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen ein neutraleres Bild, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Shanghai Acrel bei 18,35, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Im Branchenvergleich erzielte die Shanghai Acrel in den letzten 12 Monaten eine Performance von -58,39 Prozent, was eine Underperformance von -37,47 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Performance deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.