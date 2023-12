AcouSort AB Aktie: So nicht zu erwarten!

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Acousort wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 67,86 Punkten, was darauf hinweist, dass Acousort weder überkauft noch überverkauft ist. Für den 25-Tage-RSI beträgt der Wert 46,48, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist.

Die Diskussionen rund um Acousort in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den Kommentaren der letzten Wochen überwiegen die negativen Meinungen, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist.

Der gleitende Durchschnittskurs der Acousort beläuft sich mittlerweile auf 17,72 SEK, während die Aktie selbst einen Kurs von 15,75 SEK erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -11,12 Prozent und führt zur Bewertung "Schlecht". Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage zeigt mit einem Stand von 18,36 SEK und einem Abstand von -14,22 Prozent eine negative Bewertung. Daraus ergibt sich insgesamt die Gesamtnote "Schlecht" für die Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Acousort. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie lässt darauf schließen, dass sie aktuell neutral bewertet wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Acousort in verschiedenen Aspekten neutral bis schlecht bewertet wird, basierend auf der technischen Analyse und den Stimmungen in den sozialen Medien.