AcouSort AB Aktie: Keine Angst!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Acousort. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 60 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Acousort momentan weder überkauft noch überverkauft ist. Die Aktie wird somit als "Neutral" eingestuft. Auch der 25-Tage-RSI von Acousort liegt mit einem Wert von 59,38 im neutralen Bereich, was der Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating einbringt. Somit wird Acousort insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen rund um Acousort auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, sondern überwiegend neutrale Themen rund um den Wert. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft. Zusammengefasst ist die Aktie von Acousort bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.

Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Acousort-Aktie ein Durchschnitt von 17,38 SEK für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 13,95 SEK (-19,74 Prozent Unterschied), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 15,37 SEK unter dem letzten Schlusskurs, was eine Abweichung von -9,24 Prozent bedeutet und somit zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält Acousort für die einfache Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Damit erhält die Acousort-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.