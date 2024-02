AcouSort AB Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Die technische Analyse der Acousort-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage bei 17,44 SEK liegt. Der letzte Schlusskurs von 14,1 SEK liegt damit deutlich darunter, was einer Abweichung von -19,15 Prozent entspricht. Auch wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, liegt der letzte Schlusskurs von 15,69 SEK ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt, was einer Abweichung von -10,13 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Acousort-Aktie daher sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Acousort beträgt aktuell 87,18 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft und erhält daher ein "Neutral"-Rating.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Acousort die übliche Aktivität im Netz widerspiegelt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung der Aktie führt.

Die Analyse der Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend neutral eingestellt waren. Positive Themen dominierten die Diskussion an einem Tag, während an drei Tagen eine neutrale Einstellung zu beobachten war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls vornehmlich neutral, was zu einer Gesamtbewertung der Anlegerstimmung als "Neutral" führt.

Insgesamt wird die Acousort-Aktie sowohl aus technischer als auch aus sentimentaler Sicht als "Schlecht" bzw. "Neutral" bewertet.