Acotec Scientific Holdings, ist immer für eine Überraschung gut!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Acotec Scientific-Aktie beträgt aktuell 75, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung und zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier für den RSI25 mit "Neutral" eingestuft, was insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien gab es zuletzt keine besonders positiven oder negativen Ausschläge in Bezug auf die Aktie von Acotec Scientific. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um das Unternehmen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

Die langfristige Stimmung rund um Aktien wird nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern, sondern auch durch das Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Aktie von Acotec Scientific wurde in Bezug auf diese Faktoren untersucht, wobei die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität zeigte und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufwies. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes der Aktie.

Abschließend zeigt die technische Analyse, dass der gleitende Durchschnittskurs der Acotec Scientific bei 13,39 HKD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 11,36 HKD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -15,16 Prozent, und auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage weist mit einem Stand von 12,19 HKD eine negative Entwicklung auf. Aufgrund dieser Faktoren erhält die Aktie insgesamt die Gesamtnote "Schlecht".