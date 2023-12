Acorn Energy Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für die Preisgestaltung. Ein niedriges KGV deutet auf eine preisgünstige Aktie hin, während Wachstumsaktien tendenziell ein höheres KGV aufweisen. Im Vergleich zur Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt das KGV von Acorn Energy mit einem Wert von 745 um 1513 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 46. Aufgrund dieses verhältnismäßig hohen KGV wird die Aktie daher als "teuer" eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Acorn Energy-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,42 USD. Der letzte Schlusskurs von 6,5 USD weicht daher um +168,6 Prozent ab, was charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein ähnliches Bild, wobei der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau (+3,5 Prozent) liegt. Daraus resultiert eine "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Analysebasis. Insgesamt erhält die Acorn Energy-Aktie also ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung bei Acorn Energy in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was auf eine "Neutral"-Einschätzung hindeutet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Acorn Energy-Aktie weist einen Wert von 92 auf. Dies deutet auf eine überkaufte Aktie hin und ergibt eine "Schlecht"-Bewertung. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 37,15, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Acorn Energy.