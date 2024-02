Acorda Therapeutics Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Acorda Therapeutics hat derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,53%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie, da die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Biotechnologie"-Branche bei -2 liegt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Acorda Therapeutics einen Wert von 4 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 112,82 sehr niedrig ist. Daher wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung in dieser Hinsicht.

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) der letzten 7 Tage für die Acorda Therapeutics-Aktie beträgt 81, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und dementsprechend eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Selbst der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 74,26, dass die Aktie überkauft ist. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung nach RSI-Kriterien für Acorda Therapeutics.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Acorda Therapeutics ist insgesamt neutral. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung "Gut" führt.

Insgesamt zeigt die Bewertungsfaktoren, dass Acorda Therapeutics in Bezug auf die Dividende und den RSI eher schlecht abschneidet, während die fundamentale Bewertung und die Anlegerstimmung positiver ausfallen.