Acorda Therapeutics Aktie: Was noch aussteht!

Die technische Analyse der Acorda Therapeutics zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) bei 13,54 USD liegt. Dies führt dazu, dass die Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird, da der Aktienkurs bei 13,9 USD liegt und damit einen Abstand von +2,66 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 15,23 USD, was einem Minus von -8,73 Prozent entspricht und somit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf Basis beider Zeiträume.

Der Relative Strength Index (RSI) der Acorda Therapeutics liegt bei 71,78, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 59 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Alles in allem erhält die Aktie in dieser Kategorie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend neutral gegenüber Acorda Therapeutics eingestellt waren. Es gab vier Tage lang vor allem positive Themen, aber keine negativen Diskussionen. An acht Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls vornehmlich neutral. Auf dieser Basis erhält Acorda Therapeutics daher eine "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Dividende liegt Acorda Therapeutics mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Biotechnologie (2,54 %) niedriger und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Die Differenz von 2,54 Prozentpunkten führt zu dieser Bewertung.