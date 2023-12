Acom-Anleger sollten sich noch gedulden!

Weitere Suchergebnisse zu "Acom":

Der Aktienkurs von Acom zeigt eine Rendite von 13,34 Prozent, was mehr als 15 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 15,9 Prozent liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in der Kategorie der "Verbraucherfinanzierung". Auch die Dividendenrendite von Acom liegt mit 3,38 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,04 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Anleger-Stimmung bezüglich Acom ist in den sozialen Medien überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. In Bezug auf die technische Analyse ist die kurzfristige Einschätzung "Neutral", da der Aktienkurs um 0,62 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Für die vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +1,2 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" betrachtet.