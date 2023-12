Acom Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Acom":

Acom: Bewertung und Analyse

Die Dividende von Acom beträgt 3,38 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Verbraucherfinanzierung (3,07 %) nur leicht höher ist, mit einer Differenz von 0,31 Prozentpunkten. Daher wird derzeit die Einstufung "Neutral" abgeleitet.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Acom bei 10,69 liegt, was deutlich günstiger ist als das Mittel in der Branche "Verbraucherfinanzierung". Das Branchen-KGV liegt bei 81,78, was einen Abstand von 87 Prozent zum KGV von Acom bedeutet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage von Acom liegt bei 52,73 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt ebenfalls an, dass Acom weder überkauft noch -verkauft ist, mit einem Wert von 50,5. Daher erhält das Wertpapier auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu der Einschätzung "Gut" führt. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt erzeugt daher eine "Gut"-Einstufung für Acom.