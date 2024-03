Acom Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Weitere Suchergebnisse zu "Acom":

Die Acom-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt einen Schlusskurs von 354,34 JPY verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 393,3 JPY, was einem Unterschied von 11 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird analysiert und beträgt aktuell 376,21 JPY, was einem Anstieg von 4,54 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie auf kurzfristiger Basis eine "Neutral"-Bewertung in der Chartanalyse. Zusammenfassend ergibt sich eine insgesamt "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist Acom ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 87,86 niedriger ist. Daraus ergibt sich eine unterbewertete Einschätzung und somit eine "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene.

Der Relative Strength Index (RSI) der Acom-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 35) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 39,53) führen zu einer "Neutral"-Einstufung. Die Gesamtanalyse der RSIs ergibt somit ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde bei Acom in den letzten Wochen eine negative Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies spiegelt sich in einer abnehmenden Aufmerksamkeit über das Unternehmen wider. Insgesamt wird Acom auf dieser Stufe daher mit "Schlecht" bewertet.

Insgesamt ergibt sich für die Acom-Aktie auf Basis der technischen Analyse, der fundamentalen Kriterien, des RSI und des Sentiments eine gemischte Bewertung mit überwiegend positiven Einschätzungen, aber auch einigen negativen Aspekten.