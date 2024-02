Acom Aktie: Sensationelle Entwicklung

Weitere Suchergebnisse zu "Acom":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein häufig eingesetzter Indikator aus der technischen Analyse im Finanzmarkt. Die Analyse von Acom basiert auf dem kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie dem etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 26,95 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Acom-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist Acom auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt und insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse führt.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Acom-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 15,16 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor liegt Acom damit 7,94 Prozent unter dem Durchschnitt von 23,1 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Verbraucherfinanzierung" beträgt 20,35 Prozent, und Acom liegt aktuell 5,19 Prozent darunter. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen hat Acom ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Verbraucherfinanzierung" unterbewertet ist, da der Branchendurchschnitt bei 84 liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Was die Dividende betrifft, weist Acom derzeit eine Dividendenrendite von 3,38 Prozent auf, was etwas höher ist als der Branchendurchschnitt von 2,85 Prozent. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Acom-Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.