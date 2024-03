Acom Aktie: Kann das wirklich sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Acom":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für die Preiswürdigkeit. Acom weist mit einem KGV von 11,65 einen Wert unter dem Branchendurchschnitt von 88 in der Verbraucherfinanzierung auf, was die Aktie als preisgünstig kennzeichnet. Daher erhält sie auf der Grundlage fundamentaler Kriterien eine positive Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Acom-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 356,24 JPY. Der letzte Schlusskurs von 399,3 JPY weicht um +12,09 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als positiv bewertet wird. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 380,7 JPY, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,89 Prozent), was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf Dividenden hat Acom mit einer Rendite von 3,09 Prozent einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt von 2,73 Prozent in der Verbraucherfinanzierung. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine neutrale Bewertung.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend neutral. Die Diskussion war hauptsächlich von positiven Themen geprägt, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine insgesamt positive Einschätzung für die Acom-Aktie auf Basis fundamentaler und technischer Kriterien sowie des Anleger-Sentiments.